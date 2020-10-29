ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Джошуа попросить WBO відстрочити бій з Усиком

Четвер 29 жовтня 2020 13:04
Джошуа попросить WBO відстрочити бій з Усиком
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)
Автор: Вера Олейник

Британець хоче провести об'єднавчий бій з Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа попросить Світової боксерську організацію (WBO) про відстрочку бою з обов'язковим претендентом на титул Олександром Усиком. Британець має намір зійтися в рингу з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив промоутер володаря більшості титулів в суперважкій вазі Едді Хірн, передає Boxing Scene.

У разі перемоги над болгарином Кубратом Пулєвим в рамках захисту титулу IBF Джошуа буде зобов'язаний провести захист титулу WBO в бою з українцем.

"Якщо Усик переможе, а Джошуа поб'є Пулєва, то згідно з постановою, в наступному бою Джошуа зобов'язаний битися з Усиком. Однак після перемоги над кульовим Джошуа звернеться в WBO, щоб висловити своє бажання провести об'єднувальний поєдинок з Ф'юрі. В WBO можуть сказати "так" або ж відповісти відмовою. Якщо вони скажуть "ні", тоді ми звернемося до Усика і попросимо у нього дозволу побитися з Ф'юрі де-небудь у квітні", - сказав Хірн.

Бій Джошуа і Пулєва відбудеться 12 грудня в Лондоні. Поєдинок Усика з Дереком Чісорою пройде 31 жовтня також в столиці Великої Британії. Для Усика майбутній поєдинок стане другим після дебюту в суперважкій вазі в жовтні минулого року.

Нагадаємо, Джошуа і Ф'юрі вже домовилися про проведення двох боїв у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт Олександр УсикбойЕнтоні ДжошуаWBOБокс

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся