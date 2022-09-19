Джошуа получил еще одного соперника на случай срыва боя с Фьюри

Команда китайского боксера Чжана Чжилея наметила четкий интерес к поединку с бывшим чемпионом мира в хевивейте Энтони Джошуа. Британец договаривается о бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

39-летний китаец готов прилететь в Лондон для противостояния с жертвой Александра Усика. Ветеран в последний раз выходил в ринг в андеркарде боя британца и украинца в аравийской Джидде.

Менеджер Чжилея Томми Лейн выразил сомнения в возможности проведения поединка Джошуа – Фьюри. По его мнению, "Цыганский Король" может использовать переговоры с командой Эй Джея для продвижения объединительного боя в тяжелом весе против Усика.

Лейн готов привезти своего клиента на поединок с Джошуа, если сорвется титульный бой британца с соотечественником Фьюри. Одинаковый график боксеров позволит легко согласовать дату появления в ринге.

"Если этот бой (Джошуа – Фьюри – ред.) не состоится, то мы готовы приехать в Лондон для битвы с Джошуа. Бой Эй Джея против Чжана с учетом их стилей станет взрывной вывеской для болельщиков", – резюмировал менеджер.

На прошлой неделе стало известно, что Усик готов помочь Джошуа в подготовке к бою с "Цыганским Королем". Команда недавнего соперника украинца согласилась на распределение гонорара с Фьюри в пропорции 60 на 40 в пользу чемпиона WBC.