Джошуа отримав ще одного суперника на випадок зриву бою з Ф'юрі

Команда китайського боксера Чжана Чжилея окреслила чіткий інтерес до поєдинку з колишнім чемпіоном світу в хевівейті Ентоні Джошуа. Британець домовляється про бій із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

39-річний китаєць готовий прилетіти в Лондон для протистояння з жертвою Олександра Усика. Ветеран востаннє виходив у ринг в андеркарді бою британця та українця в аравійській Джидді.

Менеджер Чжилея Томмі Лейн висловив сумніви щодо можливості проведення поєдинку Джошуа – Ф'юрі. На його думку, "Циганський Король" може використати переговори з командою Ей Джея для просування об'єднавчого бою у важкій вазі проти Усика.

Лейн готовий привезти свого клієнта на поєдинок із Джошуа, якщо зірветься титульний бій британця зі співвітчизником Ф'юрі. Однаковий графік боксерів дозволить легко узгодити дату появи в ринзі.

"Якщо цей бій (Джошуа – Ф'юрі – ред.) не відбудеться, то ми готові приїхати в Лондона для битви з Джошуа. Бій Ей Джея проти Чжана з врахуванням їхніх стилів стане вибуховою вивіскою для вболівальників", – резюмував менеджер.

Минулого тижня стало відомо, що Усик готовий допомогти Джошуа в підготовці до бою з "Циганським Королем". Команда недавнього суперника українця погодилася на розподіл гонорару з Ф'юрі в пропорції 60 на 40 на користь чемпіона WBC.