Джошуа может отказаться от боя с Усиком и титула WBO

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Джошуа Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на 2020 год. Об этом пишет vringe.com.

Сначала британский боксер встретится с претендентом от IBF болгарином Кубратом Пулевым, а затем и с кандидатом от WBO украинцем Александром Усиком. Однако, со слов Хирна, бой против последнего может не состояться, но только в одном случае - если удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер - Фьюри.

"Вообще-то, если Джошуа хочет сохранить все титулы, то других вариантов у него нет: сперва бой с Пулевым, затем с Усиком. Да, чемпионские пояса важны, но куда важнее боксерское наследие. Поэтому я не сомневаюсь, что если ему пришлось бы отказаться от одного из титулов ради боя с победителем схватки между Дионтэем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, то он бы на это пошел", - сказал Хирн.

Обладатель титула по версии WBC Деонтей Уайлдер сразится с бывшим объединенным чемпионом мира Тайсоном Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Бойцы встречались ранее - в декабре 2018 года свели бой вничью.

В 2019 году Джошуа провел два кряду боя с мексиканцем Энди Руисом. В июне в Нью-Йорке (США) сенсационно проиграл техническим нокаутом в 7 раунде, а в декабре в пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия) взял убедительный реванш.

Александр Усик пока провел только один бой в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом Чезза Уизерспуна. Следующим соперником украинского боксера может стать британец Дерек Чисора.