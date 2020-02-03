Джошуа може відмовитися від бою з Усиком і титулу WBO

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Але тільки за однієї умови

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про плани свого підопічного на 2020 рік. Про це пише vringe.com.

Спочатку британський боксер зустрінеться з претендентом від IBF болгарином Кубратом Пулєвим, а потім і з кандидатом від WBO українцем Олександром Усиком. Однак, зі слів Хірна, бій проти останнього може не відбутися, але лише в одному випадку - якщо вдасться домовитися про бій з переможцем реваншу Уайлдер - Ф'юрі.

"Взагалі-то, якщо Джошуа хоче зберегти всі титули, то інших варіантів у нього немає: спершу бій з Пулєвим, потім з Усиком. Так, чемпіонські пояси важливі, але куди важливіша боксерська спадщина. Тому я не сумніваюся, що якщо йому довелося б відмовитися від одного з титулів заради бою з переможцем сутички між Діонтеем Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі, то він би на це пішов", - сказав Хирн.

Володар титулу за версією WBC Деонтей Уайлдер битиметься з колишнім об'єднаним чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі 22 лютого в Лас-Вегасі (США). Бійці зустрічалися раніше - в грудні 2018 року звели бій внічию.

У 2019 Джошуа провів два поспіль бою з мексиканцем Енді Руїсом. У червні в Нью-Йорку (США) сенсаційно програв технічним нокаутом в 7 раунді, а в грудні в передмісті Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) взяв переконливий реванш.

Олександр Усик поки провів тільки один бій в суперважкій вазі, перемігши технічним нокаутом Чезза Уїзерспуна. Наступним суперником українського боксера може стати британець Дерек Чісора.