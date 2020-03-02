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Джошуа назвав дату бою проти Пулєва в рамках захисту титулу IBF

Новини » Спорт     02.03.2020 - 15:07
Джошуа назвав дату бою проти Пулєва в рамках захисту титулу IBF
Фото: Джошуа і Пулєв (facebook.com/KubratPulev)

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Тоттенхема"

Чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе свій наступний бій проти болгарина Кубрата Пулєва 20 червня 2020 року. Про це британський боксер написав в Instagram.

Бій відбудеться у Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенгем", яка вміщує 62 тисяч глядачів.

June 20th

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Сам Пулєв також підтвердив, що контракт на поєдинок підписано.

"Контракт вже офіційно підписаний. Я щасливий, що зможу показати світові, наскільки я сильний", - написав болгарський боксер у Facebook.

Джошуа є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Бій Пулєва і Джошуа пройде в рамках захисту британцем титулу IBF. Пулєв є обов'язковим претендентом на цей пояс аж з 2017 року.

У 2019 Джошуа провів два поспіль бою з мексиканцем Енді Руїсом. У червні в Нью-Йорку (США) сенсаційно програв технічним нокаутом в 7 раунді, а в грудні в передмісті Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) взяв переконливий реванш.

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