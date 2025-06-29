Джейк Пол - Хуліо Сесар Чавес-молодший: хто переміг у видовищному бою

29 червня на арені Honda Center в Анахаймі відбувся один з найбільш обговорюваних поєдинків у світі боксу, що зіткнув дві суперечливі, але надзвичайно популярні фігури: інтернет-зірку Джейка Пола та колишнього чемпіона світу, сина легенди боксу, Хуліо Сесара Чавеса-молодшого.

РБК-Україна розповідає, як пройшов бій, і хто переміг.

Джейк Пол - Хуліо Сесар Чавес-молодший: як пройшов бій

Пол одразу забрав центр рингу, нав'язавши свій темп та ефективно працюючи джебом. Завдяки кращим фізичним даним американець впевнено тримав суперника на дистанції, тоді як Чавес-молодший довго не наважувався на активні дії, переважно ховаючись за блоком.

Його батько, легендарний боксер Хуліо Сезар Чавес-старший, спостерігав за поєдинком із трибун і вимагав від сина більшої активності. Проте лише в середині бою мексиканець спробував перехопити ініціативу. На деякий час йому це вдалося, але втримати темп Чавес не зміг – знову відступив, поступившись Полу у тактичній боротьбі.

Протягом бою мексиканець неодноразово звертався до рефері, скаржачись на удари нижче пояса, однак Пол не звертав на це уваги і продовжував гнути свою лінію. Американець ефективно використовував аперкоти, контратакував і час від часу працював другим номером, що лише підкреслювало його контроль над ходом поєдинку.

У фінальних раундах Чавес дещо пожвавився і навіть видав потужну хвилину наприкінці дев'ятого раунду. Та для перемоги цього було недостатньо – щоб відіграти відставання, мексиканцю потрібен був нокаут. Останній раунд Чавес теж провів активніше, проте Пол діяв обережно, розуміючи, що за очками впевнено попереду.

Після 10 раундів усі троє суддів одностайно віддали перемогу Полу: 99–91, 98–92, 97–93.

Таким чином, Джейк Пол здобув уже 12-ту перемогу на профі-рингу.

Як Джейк Пол прийшов у професійний ринг

Ще кілька років тому Джейк Пол був відомий здебільшого як скандальний блогер і YouTube-зірка. Однак свою кар’єру в боксі він розпочав у 2018 році, спершу як аматор у матчах проти інших блогерів.

Згодом він перейшов у професійний спорт і почав регулярно проводити бої проти колишніх чемпіонів ММА та ветеранів.

На рахунку 28-річного американця вже кілька гучних перемог, зокрема над Тіроном Вудлі (колишнім чемпіоном UFC у напівсередній вазі) та Нейтом Діасом.

У листопаді 2024 року проти Пола вийшов у ринг колишній абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні Майк Тайсон.

Шоумен сенсаційно переміг одноголосним рішенням суддів. Цей бій став справжньою сенсацією - глядачі побачили ексклюзивне шоу, яке транслювала Netflix, з рекордним охопленням у 65 млн переглядів одночасно.

Хто такий Хуліо Сесар Чавес-молодший

39-річний Хуліо Сесар Чавес-молодший - син легендарного мексиканського чемпіона світу Хуліо Сесара Чавеса-старшого.

У 2011 році Чавес-молодший завоював титул WBC у середній вазі й деякий час вважався однією з головних надій мексиканського боксу. Втім, через проблеми з дисципліною та менеджментом його кар’єра пішла на спад.

Перед боєм із Полом Чавес неодноразово заявляв, що має набагато вищий клас і легко впорається з блогером.

Що далі

Після цього бою Джейк Пол анонсував, що готовий зустрітись із сильнішими суперниками - серед ймовірних претендентів називають навіть чинних боксерів із топ-30 рейтингу WBC.

Пол хоче "довести всім, що не просто YouTube-боксер" і запевняє, що "прийшов у професійний бокс надовго".

До слова, одним із потенційних суперників Джейка називають українського боксера Олександра Усика, який після поєдинку з Даніелем Дюбуа 19 липня може провести ще один бій та завершити професійну кар'єру боксера.