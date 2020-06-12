Джошуа должен защитить титул с Усиком перед боем с Фьюри, - президент WBO

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель отреагировал на договоренность британских супертяжеловесов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри о проведении в 2021 году двух боев. Сперва чемпион организации должен встретиться с украинцем Александром Усиком - обязательным претендентом на титул.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мне нравится бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между чемпионом WBO Энтони Джошуа и бывшим чемпионом WBO, а ныне обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, но обязательная защита титула WBO должна быть следующей", - написал Валькарсель.

Ранее сообщалось, что стороны Джошуа и Фьюри достигли больших успехов в переговорах о проведении поединков, но пока еще остались несогласованные моменты.

В данный момент Джошуа кроме пояса WBO владеет титулами IFB, WBA и IBO в супертяжелом весе. Его еще ждет поединок с обязательным претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулевым, бой с которым перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. По этой же причине не состоится поединок Усика с Дереком Чисорой.