Джошуа повинен захистити титул з Усиком перед боєм з Ф'юрі, - президент WBO

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель відреагував на домовленість британських супертяжів Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі про проведення у 2021 році двох боїв. Спершу чемпіон організації повинен зустрітися з українцем Олександром Усиком - обов'язковим претендентом на титул.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Мені подобається бій за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі між чемпіоном WBO Ентоні Джошуа і колишнім чемпіоном WBO, а нині володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, але обов'язковий захист титулу WBO повинен бути наступним", - написав Валькарсель.

Раніше повідомлялось, що сторони Джошуа і Ф'юрі досягли великих успіхів у переговорах щодо проведення поєдинків, але поки ще залишилися неузгоджені моменти.

В цей момент Джошуа крім пояса WBO володіє титулами IFB, WBA і IBO в суперважкій вазі. Його ще чекає поєдинок з обов'язковим претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулєвим, бій з яким перенесли на невизначений час через пандемію коронавірусу. З цієї ж причини не відбудеться поєдинок Усика з Дереком Чісорою.