Байден укрепил победу после утверждения результатов выборов в Калифорнии

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Кандидат от Демократической партии Джо Байден укрепил свою победу на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу Байдена утвердил американский штат Калифорния.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Победа в Калифорнии принесла бывшему вице-президенту США 55 голосов выборщиков от этого продемократического штата.

Таким образом общее количество выборщиков, которые 14 декабря могут поддержать Байдена, возросло до 279, чего достаточно для того, чтобы получить президентское кресло.

Отметим, Байден одерживал победу на президентских выборах и по предварительным прогнозам американских СМИ. В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.

Напомним, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Байден хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

Кроме того, Миньюст США заявил об отсутствии значительных нарушений на выборах президента, которые могли бы свидетельствовать о фальсификации результатов голосования. В то же время Трамп продолжает утверждать обратное.