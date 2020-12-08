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В Джорджії повторно затвердили Байдена переможцем виборів

США, Вівторок 08 грудня 2020 00:50
В Джорджії повторно затвердили Байдена переможцем виборів
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: Даша Харченко

Штат Джорджія після чергового перерахунку голосів офіційно затвердив демократа Джо Байдена переможцем виборів президента США. До слова, перерахунок голосів у штаті проводили тричі.

Про це повідомляє CNN.

Держсекретар Джорджії Бред Реффенспергер заявив, що цей день став особливо важливим у питанні прозорості президентських виборів.

"Тепер жителі штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси, й тільки їх законні голоси, були підраховані точно, справедливо та надійно", - заявив Реффенспергер.

21 листопада штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Він набрав на 12 670 голосів більше.

Потім штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія.

Нагадаємо, днями Джо Байден зміцнив свою перемогу на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Перемогу Байдена затвердив американський штат Каліфорнія.

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