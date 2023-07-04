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Джордан поїхав у США, Крістіан – у "Вотфорді": Шевченко привітав синів із новими стартами

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Лондон, Вівторок 04 липня 2023 15:49
Джордан поїхав у США, Крістіан – у "Вотфорді": Шевченко привітав синів із новими стартами Фото: Андрій Шевченко (крайній праворуч) із дружиною та старшими синами (instagram.com/kristianms7)
Автор: Антон Федорців

Легенда українського футболу Андрій Шевченко справедливо пишається досягненнями двох синів – Джордана та Крістіана, в житті яких цього тижня відбулися важливі події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram фахівця.

Обидва сини культового форварда досягли перших успіхів у спорті та науці. 16-річний Крістіан підписав перший професіональний контракт, а 18-річний Джордан – вступив до Єльського університету.

"Кілька гордих днів для нас. Вітаємо Крістіана з підписанням першого офіційного контракту з академією "Вотфорда" та Джордана зі закінченням Вімблдонського коледжу та вступом до Єля. Молодці, хлопці. В очікуванні нових звершень. Не зупиняйтесь", – написав Шевченко-старший.

Слідами батька намагається іти Крістіан, який народився в перший сезон Шеви в складі лондонського "Челсі". Він займався в академії "синіх", а півроку тому ледь не опинився в лавах "Тоттенхема". Утім, тепер він намагатиметься пробитися в дорослий футбол із "Вотфордом".

Потенційний успіх Шевченка-молодшого в професіональному спорті може спровокувати неабияку боротьбу за таланта. На Крістіана претендуватимуть 4 збірні – Англії (британський паспорт), України (батьківщина батька), США (батьківщина матері) та Польща (батьківщина предків по материнській лінії).

До слова, раніше пригадали інцидент з розбитим обличчям Шевченка в поєдинку проти Північної Македонії.

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