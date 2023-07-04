Джордан уехал в США, Кристиан – в "Уотфорде": Шевченко поздравил сыновей с новыми стартами

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко справедливо гордится достижениями двух сыновей – Джордана и Кристиана, в жизни которых на этой неделе произошли важные события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram специалиста .

Оба сына культового форварда достигли первых успехов в спорте и науке. 16-летний Кристиан подписал первый контракт, а 18-летний Джордан – поступил в Йельский университет.

"Несколько гордых дней для нас. Поздравляем Кристиана с подписанием первого официального контракта с академией "Уотфорда" и Джордана с окончанием Уимблдонского колледжа и поступлением в Йель. Молодцы, ребята. В ожидании новых свершений. Не останавливайтесь", – написал Шевченко-старший.

По стопам отца пытается идти Кристиан, родившийся в первый сезон Шевы в составе лондонского "Челси". Он занимался в академии "синих", а полгода назад едва не оказался в рядах "Тоттенхэма". Впрочем, теперь он постарается пробиться во взрослый футбол с "Уотфордом".

Потенциальный успех Шевченко-младшего в профессиональном спорте может спровоцировать нешуточную борьбу за таланта. На Кристиана будут претендовать 4 сборные – Англии (британский паспорт), Украина (родина отца), США (родина матери) и Польша (родина предков по материнской линии).