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Джордан уехал в США, Кристиан – в "Уотфорде": Шевченко поздравил сыновей с новыми стартами

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Лондон, Вторник 04 июля 2023 15:49
Джордан уехал в США, Кристиан – в "Уотфорде": Шевченко поздравил сыновей с новыми стартами Фото: Андрей Шевченко (крайний справа) с женой и старшими сыновьями (instagram.com/kristianms7)
Автор: Антон Федорцив

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко справедливо гордится достижениями двух сыновей – Джордана и Кристиана, в жизни которых на этой неделе произошли важные события.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram специалиста.

Оба сына культового форварда достигли первых успехов в спорте и науке. 16-летний Кристиан подписал первый контракт, а 18-летний Джордан – поступил в Йельский университет.

"Несколько гордых дней для нас. Поздравляем Кристиана с подписанием первого официального контракта с академией "Уотфорда" и Джордана с окончанием Уимблдонского колледжа и поступлением в Йель. Молодцы, ребята. В ожидании новых свершений. Не останавливайтесь", – написал Шевченко-старший.

По стопам отца пытается идти Кристиан, родившийся в первый сезон Шевы в составе лондонского "Челси". Он занимался в академии "синих", а полгода назад едва не оказался в рядах "Тоттенхэма". Впрочем, теперь он постарается пробиться во взрослый футбол с "Уотфордом".

Потенциальный успех Шевченко-младшего в профессиональном спорте может спровоцировать нешуточную борьбу за таланта. На Кристиана будут претендовать 4 сборные – Англии (британский паспорт), Украина (родина отца), США (родина матери) и Польша (родина предков по материнской линии).

К слову, ранее вспомнили инцидент с разбитым лицом Шевченко в поединке против Северной Македонии.

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