Джонсону грозит новый вотум недоверия

Британский премьер Борис Джонсон может столкнуться с новым голосованием из вотум доверия. Это произойдет, если он полностью не покинет свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера лейбористов Кир Стармер, которое цитирует Sky News.

"Ему надо полностью уйти. Никакой ерунды о том, чтобы цепляться за несколько месяцев. Он устроил ложь, мошенничество и хаос в стране", - заявила она.

Джонсон уходит в отставку

Напомним, недавно Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра и лидера Консервативной партии и заявил, но заявил, что будет исполнять обязанности, пока не назначат нового.

Отметим, что в начале июня депутаты правящей партии Британии уже хотели объявить Джонсону вотум недоверия, но тогда достаточного количества голосов собрать не удалось.

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