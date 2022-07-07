Джонсону загрожує новий вотум недовіри

Британський прем'єр Борис Джонсон може зіткнутися з новим голосуванням з вотуму довіри. Це станеться, якщо він повністю не залишить свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера лейбористів Кір Стармер, яку цитує Sky News.

"Йому треба повністю піти. Жодної нісенітниці про те, щоб чіплятися за кілька місяців. Він влаштував брехню, шахрайство та хаос у країні", - заявила вона.

Джонсон йде у відставку

Нагадаємо, нещодавно Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії та заявив, але заявив, що виконуватиме обов'язки, доки не призначать нового.

Зазначимо, що на початку червня депутати правлячої партії Британії вже хотіли оголосити Джонсону вотум недовіри, але тоді достатньої кількості голосів зібрати не вдалося.

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