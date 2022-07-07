ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсону загрожує новий вотум недовіри

Новость на русском →
Лондон, Четвер 07 липня 2022 14:39
Джонсону загрожує новий вотум недовіри Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Британський прем'єр Борис Джонсон може зіткнутися з новим голосуванням з вотуму довіри. Це станеться, якщо він повністю не залишить свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера лейбористів Кір Стармер, яку цитує Sky News.

"Йому треба повністю піти. Жодної нісенітниці про те, щоб чіплятися за кілька місяців. Він влаштував брехню, шахрайство та хаос у країні", - заявила вона.

Джонсон йде у відставку

Нагадаємо, нещодавно Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії та заявив, але заявив, що виконуватиме обов'язки, доки не призначать нового.

Зазначимо, що на початку червня депутати правлячої партії Британії вже хотіли оголосити Джонсону вотум недовіри, але тоді достатньої кількості голосів зібрати не вдалося.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Борис Джонсон
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками