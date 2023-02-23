Джонсон заявив, що висуватиметься на пост генсека НАТО

Сьогодні, 23 лютого, екс-прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що має намір висуватися на пост генсека НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю під час телемарафону.
На питання журналіста, коли він збирається очолити НАТО, Джонсон відповів, що це чудова думка.
"НАТО коли? А чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, що є такий задум, і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить", - заявив екс-прем'єр Британії.
Він також додав, що хоч би де він був, хоч би на якій посаді, він буде підтримувати Україну.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір залишити свою посаду восени цього року.
Проте раніше західні ЗМІ повідомляли, що НАТО планує продовжити повноваження Столтенберга до квітня 2024 року.
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