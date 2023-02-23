Джонсон заявив, що висуватиметься на пост генсека НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю під час телемарафону .

На питання журналіста, коли він збирається очолити НАТО, Джонсон відповів, що це чудова думка.

"НАТО коли? А чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, що є такий задум, і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить", - заявив екс-прем'єр Британії.

Він також додав, що хоч би де він був, хоч би на якій посаді, він буде підтримувати Україну.