RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон заявил, что будет выдвигаться на пост генсека НАТО

Фото: экс-премьер Британии Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 февраля, экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что намерен выдвигаться на пост генсека НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью во время телемарафона.

На вопрос журналиста, когда он собирается возглавить НАТО, Джонсон ответил, что это отличная мысль.

"НАТО когда? А отличная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, в этот раз мне повезет", - заявил экс-премьер Британии.

Он также добавил, что где бы он ни был, на какой бы должности, он будет поддерживать Украину.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью этого года.

Однако ранее западные СМИ сообщали, что НАТО планирует продлить полномочия Столтенберга до апреля 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон