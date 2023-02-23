Джонсон заявил, что будет выдвигаться на пост генсека НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью во время телемарафона .

На вопрос журналиста, когда он собирается возглавить НАТО, Джонсон ответил, что это отличная мысль.

"НАТО когда? А отличная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, в этот раз мне повезет", - заявил экс-премьер Британии.

Он также добавил, что где бы он ни был, на какой бы должности, он будет поддерживать Украину.