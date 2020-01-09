Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит ракетой

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой "земля-воздух". Об этом сообщает CNN.

По его словам, в настоящее время существует информация о том, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой.

"В настоящее время существует масса информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это вполне могло быть непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование", - сказал он.

Отметим, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет. Такое же мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Джонсон подтвердил мощную поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности и пригласил Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества.