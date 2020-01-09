Джонсон заявив, що український літак міг бути ненавмисно збитий ракетою

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою "земля-повітря". Про це повідомляє CNN.

За його словами, в даний час існує інформація про те, що український авіалайнер був збитий іранською ракетою.

"В даний час існує маса інформації про те, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря". Це цілком могло бути ненавмисно. Ми тісно співпрацюємо з Канадою і нашими міжнародними партнерами, і тепер необхідно провести повне і прозоре розслідування", - сказав він.

Відзначимо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран випадково збив український літак. Таку ж думку висловив президент США Дональд Трамп.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Джонсон підтвердив потужну підтримку України і партнерство Великобританії в сфері безпеки і запросив Зеленського відвідати Лондон з метою подальшої інтенсифікації та поглиблення двостороннього співробітництва.