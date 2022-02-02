UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Джонсон заявил о необходимости включения Украины в переговоры с Россией

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре указал президенту РФ Владимиру Путину на необходимость включения Украины в переговоры с Россией. Глава британского правительства также подчеркнул, что в НАТО имеет право вступить любая европейская страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз беседы, опубликованном на сайте британского правительства.

В ходе беседы премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с политикой открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в Альянсе. Джонсон подчеркнул, что это право в полной мере распространяется на Украину.

"Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры", - говорится в релизе.

Напомним, ранее США заявили об отсутствии у России права вето на решение Украины вступить в НАТО.

Отметим, накануне Путин заявил, что вступление Украины в НАТО подорвет безопасность России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ДжонсонВладимир ПутинНАТОУкраина