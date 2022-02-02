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Джонсон заявив про необхідність включення України в переговори з Росією

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові вказав президенту РФ Володимиру Путіну на необхідність включення України в переговори з Росією. Глава британського уряду також підкреслив, що в НАТО має право вступити будь-яка європейська країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз бесіди, опублікованому на сайті британського уряду.

В ході бесіди прем'єр-міністр підкреслив, що відповідно до політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право претендувати на членство в Альянсі. Джонсон підкреслив, що це право повною мірою поширюється на Україну.

"Прем'єр-міністр підкреслив важливість діалогу і дипломатії, а також необхідність включення України в переговори", - йдеться в релізі.

Нагадаємо, раніше США заявили про відсутність у Росії права вето на рішення України вступити в НАТО.

Зазначимо, напередодні Путін заявив, що вступ України до НАТО підірве безпеку Росії.

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Борис ДжонсонВолодимир ПутінНАТОУкраїна