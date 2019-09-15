ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон заявив, що знайде спосіб провести Brexit 31 жовтня

Новини » Політика    15.09.2019 - 03:05
Джонсон заявив, що знайде спосіб провести Brexit 31 жовтня
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Він заявив, що обійде нещодавнє рішення парламенту

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон порівняв себе з некерованим персонажем коміксів "Неймовірний Халк", заявивши, що Brexit відбудеться 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю газеті The Mail він підкреслив свою рішучість вивести Великобританію з Європейського союзу 31 жовтня.

Джонсон сказав, що він знайде спосіб обійти недавнє голосування в парламенті, пропонує йому відкласти Brexit замість того, щоб вивести Великобританію з ЄС без угоди про перехідному процесі.

"Чим безумніший Халк стає, тим сильніший стає Халк. Халк завжди тікав, як би сильно він не був пов'язаний - і це стосується нашої країни. Ми вийдемо 31 жовтня", - сказав Джонсон.

Раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повідомив про великі розбіжності між Великобританією і Європейським союзом щодо Brexit. За словами Варадкара, розбіжності стосуються кордону між Ірландією (член ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).

РБК-Україна повідомляло, що уряд Великобританії прийняли законопроект про відстрочення виходу складу ЄС. Відповідний закон підписала королева Британії Єлизавета II.

Джонсон вперше обговорить Brexit з Юнкером У разі нового референдуму британці проголосували би проти Brexit
Новини України Brexitборис джонсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся