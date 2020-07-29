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Джонсон заявил, что в Европе уже началась вторая волна COVID-19

Лондон, Среда 29 июля 2020 03:45
Джонсон заявил, что в Европе уже началась вторая волна COVID-19
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Инна Собора

В частности, вторая волна началась в Испании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторая волна коронавируса уже началась в некоторых странах Европы. Он сделал такое заявление, отстаивая 14-дневный карантин для тех, кто приезжает из Испании.

Об этом пишет BBC.

Джонсон заявил, что правительство должно реагировать быстро относительно других стран в случае необходимости.

Заявление появилось после того, как премьер-министр Испании назвал решение Великобритании об изменении правил для Испании "несправедливым".

"Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе - у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон.

Как сообщало РБК-Украина, Великобритания ввела режим самоизоляции на протяжении 14 дней для граждан, которые приезжают из Испании.

В МИД Испании заявили, что страна безопасна как для туристов, так и самих испанцев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на начальном этапе эпидемии коронавируса COVID-19 его правительство недооценило угрозу и совершило ряд ошибок.

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