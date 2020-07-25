Не понимали вирус: Джонсон признал ошибки, допущенные в начале пандемии

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон не согласен с мнением, что карантин в Британии был введен слишком поздно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что на начальном этапе эпидемии коронавируса COVID-19 его правительство недооценило угрозу и совершило ряд ошибок. В частности, правительство неправильно оценило масштабы бессимптомного распространения инфекции.

Об этом Джонсон заявил в интервью BBC.

"Мы в первые несколько недель и месяцев не понимали вирус так, как следовало. Я думаю, что единственное, чего мы, вероятно, не видели в начале, это масштабы, в которых вирус передается от человека к человеку в бессимптомной форме", - сказал британский премьер.

В то же время Джонсон не согласился с утверждением, что карантин в Британии был введен слишком поздно и что это привело к дополнительным жертвам.

Британский премьер заверил, что у правительства "будет много возможностей извлечь уроки из того, что произошло" и "будет время понять, что именно мы могли бы сделать или сделать по-другому".

По данным правительства, более 45 000 человек в Великобритании умерли от коронавируса и подтверждено почти 300 тысяч случаев COVID-19.

Напомним, в конце апреля Борис Джонсон заявил, что Британия прошла пик заболеваемости COVID-19.

Великобритания 9 июля перешла к очередному этапу выхода из карантина. С 11 июля разрешили проводить театральные, оперные, танцевальные и музыкальные шоу на свежем воздухе. Через два дня открыли косметологические, тату и спа-салоны. Спортивные залы, крытые бассейны и другие спортивные сооружения смогут открыться с 25 июля.

Однако 20 июля Джонсон заявил, что в стране будет введен масочный режим.

Также РБК-Украина писало, что Британия хочет отказаться от обязательной обсервации туристов после прилета в страну.