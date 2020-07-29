Джонсон заявив, що в Європі вже почалася друга хвиля COVID-19

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)

Зокрема, друга хвиля почалася в Іспанії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що друга хвиля коронавіруса вже почалася в деяких країнах Європи. Він зробив таку заяву, відстоюючи 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з Іспанії.

Про це пише BBC.

Джонсон заявив, що уряд повинен реагувати швидко відносно інших країн у разі необхідності.

Заява з'явилася після того, як прем'єр-міністр Іспанії назвав рішення Великобританії про зміну правил для Іспанії "несправедливим".

"Давайте внесемо ясність щодо того, що відбувається в Європі - у деяких наших європейських друзів. Боюся, що ми починаємо бачити в деяких місцях ознаки другої хвилі пандемії", - сказав Джонсон.

Як повідомляло РБК-Україна, Великобританія ввела режим самоізоляції на протязі 14 днів для громадян, які приїжджають з Іспанії.

У МЗС Іспанії заявили, що країна безпечна як для туристів, так і самих іспанців.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон визнав, що на початковому етапі епідемії коронавіруса COVID-19 його уряд недооцінив загрозу і вчинила ряд помилок.