ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Джонсон заявив, що в Європі вже почалася друга хвиля COVID-19

Лондон, Середа 29 липня 2020 03:45
Джонсон заявив, що в Європі вже почалася друга хвиля COVID-19
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Инна Собора

Зокрема, друга хвиля почалася в Іспанії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що друга хвиля коронавіруса вже почалася в деяких країнах Європи. Він зробив таку заяву, відстоюючи 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з Іспанії.

Про це пише BBC.

Джонсон заявив, що уряд повинен реагувати швидко відносно інших країн у разі необхідності.

Заява з'явилася після того, як прем'єр-міністр Іспанії назвав рішення Великобританії про зміну правил для Іспанії "несправедливим".

"Давайте внесемо ясність щодо того, що відбувається в Європі - у деяких наших європейських друзів. Боюся, що ми починаємо бачити в деяких місцях ознаки другої хвилі пандемії", - сказав Джонсон.

Як повідомляло РБК-Україна, Великобританія ввела режим самоізоляції на протязі 14 днів для громадян, які приїжджають з Іспанії.

У МЗС Іспанії заявили, що країна безпечна як для туристів, так і самих іспанців.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон визнав, що на початковому етапі епідемії коронавіруса COVID-19 його уряд недооцінив загрозу і вчинила ряд помилок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КоронавірусЕвропа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся