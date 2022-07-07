Джонсон заверил в поддержке Украины со стороны Британии после своей отставки

Во время выступления напротив резиденции лорда-казначея, Джонсон поблагодарил всех тех, кто поддержал консерваторов во время последних выборов.

"Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить передавать этот мандат лично, не только в том, что я хотел этого, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мое обязательство перед вами", - заявил премьер.

Джонсон перечислил достижения страны за период его работы в парламенте, среди которых Brexit, урегулированию отношений с континентом, борьба с пандемией коронавируса, возглавление Запада в противостоянии главе Кремля Владимиру Путину во время войны в Украине.

В то же время он обратился и к украинцам, заверив в том, что Британия продолжит поддерживать Украину в войне против России.