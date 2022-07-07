Джонсон запевнив у підтримці України з боку Британії після своєї відставки

Під час виступу навпроти резиденції лорда-скарбника, Джонсон подякував усім тим, хто підтримав консерваторів під час останніх виборів.

"Причина, через яку я так завзято боровся останні кілька днів, щоб продовжити передавати цей мандат особисто, не тільки в тому, що я хотів цього, але й у тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов'язок, моє зобов'язання перед вами", - заявив прем'єр.

Джонсон перерахував досягнення його країни за період роботи в парламенті, серед яких Brexit, урегулювання відносин із континентом, боротьба з пандемією коронавірусу, очолювання Заходу у протистоянні голові Кремля Володимиру Путіну під час війни в Україні.

Водночас він звернувся й до українців, запевнивши у тому, що Британія продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії.