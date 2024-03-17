Джонсон вважає, що другий термін президентства Трампа буде схожим на перший

"Трамп засвоїв багато болючих уроків під час свого першого терміну. Те, чого ми досягли за перші два роки його президентства, вражає" - заявив Джонсон,

Вибори в США 2024

Раніше ми писали, що чинний президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія. Прогнозовано він візьме участь у виборах президента США у листопаді.

До речі, конкурент екс-президента США Дональда Трампа Ніккі Хейлі припинить свою участь у передвиборчих перегонах.

Також ми повідомляли, що Трамп викликав Байдена на дебати після виходу Хейлі з президентських перегонів.

Вибори відбудуться 5 листопада 2024 року.