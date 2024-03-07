Трамп викликав Байдена на дебати після виходу Гейлі з президентських перегонів
У середу, 6 березня, колишній президент США Дональд Трамп викликав главу республіки Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, незважаючи на те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є життєво важливими для США та її громадян, - зазначив Трамп та додав: - Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як".
Протягом виборчої кампанії Трамп ухилився від п'яти дебатів зі своїми політичними опонентами. Він не брав участь у схожих заходах, що спричинило критику з боку колишнього кандидата Кріса Крісті, який у своїй рекламі назвав Трампа "куркою та невдахою".
Під час кампанії 77-річний Трамп критикував Байдена за словесні помилки та спотикання під час ходьби. Хоча сам колишній президент також не застрахований від помилок під час виступів: нещодавно він переплутав Гейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.
"Я знаю, що Дональд Трамп бажає уваги та намагається розширити свою популярність поза базою MAGA, - заявив речник кампанії Байдена Майкл Тайлер: - Якщо він так прагне бачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не треба чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union".
Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, президент США Джо Байден і колишній глава Дональд Трамп вибороли перемогу на загальнонаціональних партійних виборах у більшості штатів. Кандидати створили передумови для історичного реваншу на загальних виборах у листопаді, незважаючи на низькі рейтинги своєї популярності.
Після успішного виступу в 15 штатах, де на "Супервівторок" обрали понад третину республіканських делегатів, Трамп практично гарантував собі третю поспіль номінацію на посаду президента, незважаючи на численні кримінальні звинувачення.
Байден знову назвав Трампа загрозою для американської демократії.
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