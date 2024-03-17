Джонсон считает, что второй срок президентства Трампа будет похожим на первый

"Трамп усвоил многие болезненные уроки во время своего первого срока. То, чего мы добились за первые два года его президентства, впечатляет" - заявил Джонсон,

Выборы в США 2024

Ранее мы писали, что действующий президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Джорджия. Прогнозировано он поучаствует в выборах президента США в ноябре.

К слову, конкурент экс-президента США Дональда Трампа Никки Хейли прекратит свое участие в предвыборной гонке.

Также мы сообщали, что Трамп вызвал Байдена на дебаты после выхода Хейли из президентской гонки

Выборы состоятся 5 ноября 2024 года.