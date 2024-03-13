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Байден набрав необхідну кількість голосів для висування на вибори президента США, - ЗМІ

Вашингтон, Середа 13 березня 2024 02:26
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Байден набрав необхідну кількість голосів для висування на вибори президента США, - ЗМІ Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія. За прогнозами він візьме участь у виборах у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Згідно з прогнозами штабу, який ухвалює рішення, це дає йому достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії і практично гарантує, що він знову зустрінеться з екс-президентом Трампом у листопаді.

У вівторок у Джорджії та Вашингтоні пройшли кампанії протесту проти дій Байдена та його адміністрації у війні між Ізраїлем та ХАМАС.

Організатори у Вашингтоні закликали первинних виборців від Демократичної партії проголосувати за “незареєстрованих”, тоді як організатори у Джорджії закликали членів партії залишити свій бюлетень незаповненим.

Вибори у США

Раніше ми писали, що Джо Байден переміг на внутрішньопартійних виборах у штаті Невад.

До речі, кандидату від республіканської партії та екс-президенту США Дональду Трампу Верховний суд дозволив брати участь у виборах 2024 року.

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