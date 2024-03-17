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Джонсон вважає, що другий термін президентства Трампа буде схожим на перший

Вашингтон, Неділя 17 березня 2024 04:57
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Джонсон вважає, що другий термін президентства Трампа буде схожим на перший Фото: спікер Палати представників Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що другий термін президентства Дональда Трампа буде схожим на перший, але у прискореному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New Yorker .

"Трамп засвоїв багато болючих уроків під час свого першого терміну. Те, чого ми досягли за перші два роки його президентства, вражає" - заявив Джонсон,

Вибори в США 2024

Раніше ми писали, що чинний президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія. Прогнозовано він візьме участь у виборах президента США у листопаді.

До речі, конкурент екс-президента США Дональда Трампа Ніккі Хейлі припинить свою участь у передвиборчих перегонах.

Також ми повідомляли, що Трамп викликав Байдена на дебати після виходу Хейлі з президентських перегонів.

Вибори відбудуться 5 листопада 2024 року.

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