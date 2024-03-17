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Джонсон считает, что второй срок президентства Трампа будет похожим на первый

Вашингтон, Воскресенье 17 марта 2024 04:57
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Джонсон считает, что второй срок президентства Трампа будет похожим на первый Фото: спикер Палаты представителей Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что второй срок президентства Дональда Трампа будет похожим на первый, но в ускоренном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Yorker.

"Трамп усвоил многие болезненные уроки во время своего первого срока. То, чего мы добились за первые два года его президентства, впечатляет" - заявил Джонсон,

Выборы в США 2024

Ранее мы писали, что действующий президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Джорджия. Прогнозировано он поучаствует в выборах президента США в ноябре.

К слову, конкурент экс-президента США Дональда Трампа Никки Хейли прекратит свое участие в предвыборной гонке.

Также мы сообщали, что Трамп вызвал Байдена на дебаты после выхода Хейли из президентской гонки

Выборы состоятся 5 ноября 2024 года.

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