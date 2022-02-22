UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Джонсон о вторжении РФ: почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины

Автор: Наталья Юрченко

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон прокомментировал действия России на Донбассе. Он заявил, что РФ может продолжить вторжение, поскольку у границ Украины находится 200 тысяч российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление британского премьера в парламенте.

Джонсон считает, что президент России Владимир Путин стремится продолжить военную агрессию, поэтому сосредотачивает регулярные войска у границ Украины.

"Это очередной этап плана Путина. Это захват востока Украины. Почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины и готовы атаковать. Если произойдет худшее, то европейский народ из 45 млн человек станет жертвой агрессии", - заявил Джонсон.

Напомним, что Совет Федерации РФ ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве" с так называемыми "ЛНВ", "ДНР", что свидетельствует о полном признании террористических группировок Россией.

Также РБК-Украина сообщило, что Германия после признания Россией "ЛНР" решила приостановить сертификацию "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВеликобритания