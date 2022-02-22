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Джонсон про вторгнення РФ: майже 200 тисяч військ зосередились біля кордонів України

Автор: Наталія Юрченко

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон прокоментував дії Росії на Донбасі. Він заявив, що РФ може продовжити вторгнення, оскільки біля кордонів України знаходиться 200 тисяч російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ британського прем'єра в парламенті.

Джонсон вважає, що президент Росії Володимир Путін прагне продовжити військову агресію, тому зосереджує регулярні війська біля кордонів України.

"Це черговий етап плану Путіна. Це захоплення сходу України. Майже 200 тисяч військ зосередились біля кордонів України і готові атакувати. Якщо станеться найгірше, то європейський народ з 45 млн людей стане жертвою агресії", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, що Рада Федерації РФ ратифікувала "договори про дружбу і співпрацю" з так званими "ЛНР", "ДНР", що свідчить про повне визнання терористичних угруповань Росією.

Також РБК-Україна повідомило, що Німеччина після визнання Росією "ЛНР" вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

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Вторгнення Росії до УкраїниВеликобританія