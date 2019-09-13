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Джонсон впервые обсудит Brexit с Юнкером

Новости » В мире    13.09.2019 - 15:06
Джонсон впервые обсудит Brexit с Юнкером
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Встреча между Джонсоном и Юнкером состоится 16 сентября в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые обсудит ситуацию вокруг выхода Британии из Европейского союза (Brexit) лично с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, Джонсон планирует встретиться с Юнкером в понедельник, 16 сентября, в Люксембурге. Встреча с президентом Еврокомиссии станет для премьер-министра Британии первой с момента, когда Джонсон занял пост главы государства.

"Премьер-министр сказал, что он надеется заключить сделку и что обе стороны видят варианты решения ситуации", - говорится в сообщении.

Также Джонсон проведет встречу с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.

Напомним, ранее сообщалось, что Борис Джонсон и его правительство придерживаются своего плана выхода Британии из Европейского союза (Brexit) - до 31 октября. При этом премьер Великобритании планирует выход из ЕС как в случае со сделкой, так и без нее.

Также РБК-Украина писало, что королева Великобритании Елизавета II утвердила закон об отсрочке Brexit без соглашения. После подписания закона Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.

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