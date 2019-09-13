Джонсон вперше обговорить Brexit з Юнкером

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Зустріч між Джонсоном і Юнкером відбудеться 16 вересня в Люксембурзі

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вперше обговорить ситуацію навколо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) особисто з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, Джонсон планує зустрітися з Юнкером в понеділок, 16 вересня, в Люксембурзі. Зустріч з президентом Єврокомісії стане для прем'єр-міністра Британії першої з моменту, коли Джонсон зайняв пост глави держави.

"Прем'єр-міністр сказав, що він сподівається укласти угоду і що обидві сторони бачать варіанти вирішення ситуації", - йдеться в повідомленні.

Також Джонсон проведе зустріч з прем'єром Люксембургу Ксавьє Беттелем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Борис Джонсон і його уряд дотримуються свого плану виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) - до 31 жовтня. При цьому прем'єр Великобританії планує вихід з ЄС як у випадку з угодою, так і без неї.

Також РБК-Україна писало, що королева Великобританії Єлизавета II ухвалила закон про відстрочення Brexit без угоди. Після підписання закону Джонсон повинен попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.