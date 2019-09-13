ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон вперше обговорить Brexit з Юнкером

Новини » В світі    13.09.2019 - 15:06
Джонсон вперше обговорить Brexit з Юнкером
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Зустріч між Джонсоном і Юнкером відбудеться 16 вересня в Люксембурзі

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вперше обговорить ситуацію навколо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) особисто з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, Джонсон планує зустрітися з Юнкером в понеділок, 16 вересня, в Люксембурзі. Зустріч з президентом Єврокомісії стане для прем'єр-міністра Британії першої з моменту, коли Джонсон зайняв пост глави держави.

"Прем'єр-міністр сказав, що він сподівається укласти угоду і що обидві сторони бачать варіанти вирішення ситуації", - йдеться в повідомленні.

Також Джонсон проведе зустріч з прем'єром Люксембургу Ксавьє Беттелем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Борис Джонсон і його уряд дотримуються свого плану виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) - до 31 жовтня. При цьому прем'єр Великобританії планує вихід з ЄС як у випадку з угодою, так і без неї.

Також РБК-Україна писало, що королева Великобританії Єлизавета II ухвалила закон про відстрочення Brexit без угоди. Після підписання закону Джонсон повинен попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.

Суд визнав незаконним блокування роботи парламенту Британії Спікер парламенту Великобританії пригрозив відставкою
Новини України BrexitВеликобританияЕврокомиссия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся