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Джонсон попросит об отсрочке Brexit, если не будет заключена сделка

Новости » В мире    04.10.2019 - 15:33
Джонсон попросит об отсрочке Brexit, если не будет заключена сделка
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

В правительственных документах говорится, что Джонсон попросит об отсрочке по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит об отсрочке по выходу из состава Европейского союза (Brexit), если до 19 октября не будет заключено соглашение. Об этом сообщает Independent со ссылкой на правительственные документы.

Сообщается, что соответствующие документы были представлены в пятницу во время судебного заседания в Шотландии, в котором активисты выступают против Brexit.

"В правительственных документах, представленных в сессионном зале суда, говорится, что премьер-министр направит письмо с просьбой продлить срок действия статьи 50, несмотря на неоднократные настаивания Джонсона на том, что он никогда не задержит Brexit", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг Европейский союз отклонил последнее предложение Великобритании по Brexit. В ЕС заявили, что новое предложение не решает вопрос ирландской границы и должно быть доработано.

Ранее сообщалось, что предложение Бориса Джонсона, которое он направил в среду в ЕС, является заключительным. По словам премьер-министра Британии, если переговоры провалятся, Великобритания выйдет из ЕС без сделки.

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