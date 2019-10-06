Джонсон уйдет с поста, если его уволит королева Британии, - Sunday Times

Прем'ер-министр Британии Борис Джонсон отказывается уходить в отставку пока его не уволит королева Елизавета II. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Sunday Times.

По данным собеседников издания, британский премьер не уйдет в отставку, если Евросоюз отклонит его условия по Brexit или если парламент выразит ему вотум недоверия. Также Джонсон не уйдет с должности даже если будет доказано, что он нарушил закон.

"Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 (резиденция британского премьера - ред.) с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет (с поста - ред.)", - заявил один из представителей тори.

Кроме того, источники сообщили, что британские депутаты обсуждали возможность назначения на должность премьер-министра спикера Палаты общин Джона Беркоу. Однако депутаты усомнились, что Беркоу сможет заручиться поддержкой большинства.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует вновь приостановить работу парламента. Джонсон просит королеву о том, чтобы работа парламента была приостановлена с 8 по 14 октября.

Также РБК-Украина писало, что конституционный суд Британии признал неправомерным предварительное решение премьер-министра Бориса Джонсона отправить парламент на перерыв. Все 11 судей коллегии решили, что решение было незаконным.