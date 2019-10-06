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Джонсон піде з посади, якщо його звільнить королева Британії, - Sunday Times

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Джонсон не піде з посади навіть якщо доведуть, що він порушував закон

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відмовляється йти у відставку поки його не звільнить королева Єлизавета ІІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на видання The Sunday Times.

За даними співрозмовників видання, британський прем'єр не піде у відставку, якщо Євросоюз відхилить його умови щодо Brexit або якщо парламент висловить йому вотум недовіри. Також Джонсон не піде з посади навіть якщо буде доведено, що він порушив закон.

"Поки поліція не з’явиться біля дверей Даунінг-стріт, 10 (резиденція британського прем'єра - ред.) з ордером на арешт прем’єр-міністра, він не піде (з посади - ред.)", - заявив один з представників торі.

Крім, джерела повідомили, що британські депутати обговорювали можливість призначення на посаду прем'єр-міністра спікера Палати громад Джона Беркоу. Однак депутати засумнівалися, що Беркоу зможе заручитися підтримкою більшості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує знову призупинити роботу парламенту. Джонсон просить королеву про те, щоб робота парламенту була припинена з 8 по 14 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що конституційний суд Британії визнав неправомірним попереднє рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона відправити парламент на перерву. Всі 11 суддів колегії вирішили, що рішення було незаконним.

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