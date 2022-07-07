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Джонсон впервые поговорил с Зеленским после своей отставки

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 18:23
Джонсон впервые поговорил с Зеленским после своей отставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который подал в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины и правительство Британии.

Зеленский поблагодарил Джонсону за поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за лидерство в отстаивании интересов нашей страны на международной арене.

"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", - сказал президент.

Джонсон заверил, что Великобритания будет продолжать оказывать жизненно важную оборонительную помощь Украине столько, сколько будет нужно. Он поблагодарил Зеленского за дружбу и доброту украинского народа.

Политики также обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. В частности, они уделили внимание вопросу политической поддержки Украины, а также разблокированию экспорта продовольствия из украинских портов. Джонсон отметил, что продолжит сотрудничать с партнерами, чтобы попытаться прекратить зерновую блокаду в ближайшие недели.

Премьер-министр завершил разговор одобрением Зеленского, сказав: "Ты герой, тебя все любят".

Как сообщалось ранее, 7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Британии. Он будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

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