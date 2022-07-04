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Великобритания станет лидером в восстановлении Украины: названы первые шаги

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Лондон, Понедельник 04 июля 2022 02:12
Великобритания станет лидером в восстановлении Украины: названы первые шаги Министр иностранных дел Великобритании Ліз Трас (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В следующем году Великобритания проведет конференцию, посвященную восстановлению Украины. Также Лондон намерен стать лидером в восстановлении послевоенной украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Великобритания заявила, что работает с Украиной и другими странами над проведением конференции по восстановлению страны в следующем году. Члены британского правительства также намерены войти в наблюдательный совет, чтобы помочь координировать действия Украины и ее союзников по восстановлению. Офис координационного центра будет открыт в Лондоне.

"Мы лидируем в поддержке Украины во время войны и будем продолжать лидировать в поддержке плана восстановления и развития страны", — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По словам Трасс, восстановление Украины после агрессивной войны России станет символом власти демократии над автократией. Сплоченные инвестиции должны показать президенту России Владимиру Путину, что его попытки уничтожить Украину только создали более сильную и процветающую нацию.

Ранее сообщалось, что план по восстановлению Украины будет охватывать все сферы жизни страны. Над ним работали около 2 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила от Великобритании кредит почти на 425 млн евро.

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