Генпрокурор Британии впервые посетила Украину в рамках работы по военным преступлениям РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

В состав делегации вошел судья Говард Моррисон, которого прокурор назначил независимым советником генпрокуратуры Украины в марте. В рамках визита Моррисон встретился с Венедиктовой, чтобы обсудить действия Британии для поддержки работы по привлечению российских военных преступников к ответственности.

"Генеральный прокурор Суэлла Браверман сегодня (в понедельник ) посетила Украину и встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Браверман возглавляла делегацию экспертов по военным преступлениям в Польше в рамках поддержки Великобританией украинских расследований.

Ранее мы сообщали, что управление верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

К расследованию преступлений РФ присоединился офис прокурора МУС.

Также мы писали, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых в совершении военных преступлений.

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