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Джонсон о торговой сделке с ЕС: новая отправная точка в отношениях

Великобритания , Понедельник 28 декабря 2020 16:33
Джонсон о торговой сделке с ЕС: новая отправная точка в отношениях
Фото: Борис Джонсон (Number 10/Flickr)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал торговую сделку с ЕС новой отправной точкой в отношениях Лондона и Брюсселя.

Об этом Джонсон написал в Twitter по итогам телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Я приветствовал важность соглашения между Великобританией и ЕС как новой отправной точки отношений между двумя суверенными и равными игроками", - написал Джонсон.

Премьер добавил, что с нетерпением ждет официальной ратификации соглашения и готов к совместной работе в рамках основных пунктов соглашения.

Напомним, 24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали соглашение о торговле и сотрудничестве, в котором четко прописаны условия взаимоотношений после 1 января 2021 года.

О достижении договоренностей объявили премьер-министр Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Великобритания формально вышла из состава Евросоюза 31 января 2020 года, но все нормативы Брюсселя продолжают распространяться на территории Соединенного Королевства по 31 декабря.

Согласно соглашению, стороны договорились о нулевых тарифах и нулевых квотах на торговлю товарами. Однако, граждане стран ЕС и Британии будут обязаны получать визы для учебы, работы, ведения бизнеса. Для краткосрочных поездок (до 90 дней) британцам и европейцам визы для взаимных поездок не понадобятся.

28 декабря послы стран ЕС одобрили временное применение торговой сделки с Великобританией. Сделка будет действовать на временной основе с 1 января.

Ожидается, что парламент Соединенного Королевства ратифицирует торговую сделку с ЕС в среду, 30 декабря.

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Новости Украины В мире ЕвросоюзВеликобританияШарль МишельBrexitБорис Джонсон

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