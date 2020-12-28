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Джонсон про торговельну угоду з ЄС: нова відправна точка у відносинах

Велика Британія , Понеділок 28 грудня 2020 16:33
Джонсон про торговельну угоду з ЄС: нова відправна точка у відносинах
Фото: Борис Джонсон (Number 10/Flickr)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав торговельну угоду з ЄС новою відправною точкою у відносинах Лондона і Брюсселя.

Про це Джонсон написав в Twitter за підсумками телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Я привітав важливість угоди між Великою Британією і ЄС як нової відправної точки відносин між двома суверенними і рівними гравцями", - написав Джонсон.

Прем'єр додав, що з нетерпінням чекає офіційної ратифікації угоди і готовий до спільної роботи в рамках основних пунктів угоди.

Нагадаємо, 24 грудня Велика Британія і Євросоюз погодили угоду про торгівлю і співробітництво, в якій чітко прописані умови взаємовідносин після 1 січня 2021 року.

Про досягнення домовленостей оголосили прем'єр-міністр Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Велика Британія формально вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року, але всі нормативи Брюсселя продовжують поширюватися на території Сполученого Королівства до 31 грудня.

Згідно з угодою, сторони домовилися про нульові тарифи і нульові квоти на торгівлю товарами. Однак, громадяни країн ЄС і Великої Британії будуть зобов'язані отримувати візи для навчання, роботи, ведення бізнесу. Для короткострокових поїздок (до 90 днів) британцям і європейцям візи для взаємних поїздок не знадобляться.

28 грудня посли країн ЄС схвалили тимчасове застосування торговельної угоди з Великою Британією. Угода буде діяти на тимчасовій основі з 1 січня.

Очікується, що парламент Сполученого Королівства ратифікує торговельну угоду з ЄС в середу, 30 грудня.

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