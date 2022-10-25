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Ліз Трасс офіційно більше не прем'єр Британії

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Великобританія, Вівторок 25 жовтня 2022 13:09
Ліз Трасс офіційно більше не прем'єр Британії Фото: Ліз Трас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ліз Трасс офіційно подала у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Трасс провела при владі лише 49 днів, у результаті її прем'єрський термін став рекордно коротким в історії країни. Сьогодні вранці вона зустрілася з королем Чарльзом ІІІ для своєї останньої аудієнції, де вона офіційно зазначила, що Ріші Сунак стане наступним прем’єр-міністром.

Сунак вже прямує до Букінгемського палацу, щоб побачитися з королем. Його попросять сформувати уряд, перш ніж він вирушить на Даунінг-стріт, де виступить із промовою.

Зазначимо, що Трасс визнала, що не в змозі впоратися із покладеними обов'язками. Приводом стало зниження рейтингу через її економічну політику.

Зокрема, вона пропонувала знизити ставки прибуткового податку, а також скасувати заплановане зростання корпоративних податків. Різниця мала бути компенсована рахунок зовнішніх запозичень. На цьому фоні британський фунт обвалився до історичного мінімуму, а ставки з іпотеки у Британії зросли.

Про відставку Трасс з посади британського прем'єра ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Новим прем'єром Британії стане Ріші Сунаке. Що про нього відомо і яку позицію він висловлює щодо війни в Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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Великобританія Ліз Трасс
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