Джонсон сообщил Туску, что не хочет отсрочки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту Европейского совета Дональду Туску, что не хочет очередной отсрочки по выходу Британии из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Джонсона, премьер Британии сообщил в среду Туску, что Великобритания способна заключить сделку до 31 октября.

"Совершенно очевидно, что общественность хочет, чтобы это было сделано. Они хотят, чтобы Brexit был совершен. Мы хотим, чтобы Brexit был совершен к 31 октября", - сообщил он.

Ранее Дональд Туск порекомендовал лидерам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке Brexit. Он сообщил, что предложит письменную процедуру об отсрочке в Еврокомиссию.

Напомним, 22 октября Борис Джонсон провалил второе голосование - британский парламент отказался утвердить ускоренный график Brexit. Против внесенного Кабинетом министров проекта проголосовали 322 депутата, поддержали - 308.

Также РБК-Украина писало, что в случае новой отсрочки Джонсон планирует провести досрочные парламентские выборы в Великобритании. Сообщается, что выборы могут состояться до 25 декабря.