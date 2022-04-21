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Джонсон сомневается в успехе мирных переговоров Украины с РФ из-за "крокодила" Путина

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 06:53
Джонсон сомневается в успехе мирных переговоров Украины с РФ из-за "крокодила" Путина Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал мнение, что любые мирные переговоры Украины с РФ о прекращении огня, вероятнее всего, обречены на провал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава британского правительства сравнил такие переговоры с руководителем Кремля Владимиром Путиным по Украине с переговорами с крокодилом, который уже вцепился в ногу.

"Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием", - отметил Джонсон.

Он также сказал журналистам перед своим визитом в Индию, что мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, согласились на дискуссии на этой неделе продолжать поставлять Украине вооружение, в том числе артиллерию, поскольку РФ активизирует свои атаки на Донбассе.

"Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его стратегия, которая очевидна, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы", - говорит премьер Британии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным. При этом в Кремле заявляют, что передали Украине проект договора "с четкими формулировками".

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