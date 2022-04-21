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Джонсон сумнівається в успіху мирних переговорів України з РФ через "крокодила" Путіна

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Четвер 21 квітня 2022 06:53
Джонсон сумнівається в успіху мирних переговорів України з РФ через "крокодила" Путіна Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку, що будь-які мирні переговори України з РФ про припинення вогню, найімовірніше, приречені на крах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава британського уряду порівняв такі переговори з керівником Кремля Володимиром Путіним щодо України з переговорами з крокодилом, який вже вчепився в ногу.

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли у нього в щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якою стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм зброю", - зазначив Джонсон.

Він також сказав журналістам перед своїм візитом до Індії, що світові лідери, в тому числі президент США Джо Байден, погодилися на дискусії на цьому тижні продовжувати постачати Україні озброєння, в тому числі артилерію, оскільки РФ активізує свої атаки на Донбасі.

"Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести переговори з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність сумлінності. Його стратегія, яка очевидна, полягає в тому, щоб спробувати поглинути та захопити якомога більшу частину України та, можливо, провести якісь переговори з позиції сили", - говорить прем'єр Британії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним. При цьому в Кремлі заявляють, що передали Україні проект договору "з чіткими формулюваннями".

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