UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Джонсон и Шольц: дальнейшая военная агрессия дорого обойдется России

Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил ситуацию вокруг Украины. Лидеры предупредили Россию о высокой цене за дальнейшую эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании.

Стороны согласились, что любое вторжение в Украину будет серьезной стратегической ошибкой России.

"Лидеры обсудили вызывающее обеспокоенность развитие ситуации на границе Украины и согласились, что Россия заплатит высокую цену в случае дальнейшей военной агрессии", - говорится в сообщении.

Джонсон также отметил важность скоординированной работы членов НАТО по этому вопросу.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия.

Добавим, что ранее в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину